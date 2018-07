Bon Plan : MacBook Air 13″ 128Go 8 Go RAM Intel Core i5 bicœur à 854 €

Si vous êtes à la recherche d’un MacBook Air bien monté, c’est le moment d’aller faire un tour à la Fnac. La boutique propose en effet un MacBook Air 13″ de 128Go 854 €, doté de 8 Go RAM et du Intel Core i5 bicœur.

Initialement vendu 1099,99 €, la Fnac l’affiche à 949,99 € et propose une remise de -10% en chèques cadeaux. Ce MacBook Air vous revient au final à 854 €. Même si la machine commence à dater, elle n’en reste pas moins excellente et surtout très pratique pour le transport. D’ailleurs, nous avons toujours le nôtre à lac rédaction depuis plusieurs années, et il toune toujours aussi bien.

La configuration proposé est largement suffisante pour la plupart des tâches quotidiennes. En revanche, si vous avez besoin d’une machine très puissante pour faire du montage vidéo ou jouer à de gros titres, mieux vaut vous tourner vers un MacBook Pro, mais le prix sera clairement différent.

Darty propose également ce même MacBook Air à 849,99 €