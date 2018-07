Intel ne compte pas stopper la production de modems 5G

Hier, nous apprenions qu’Apple excluaitt Intel de la fourniture de modems 5G pour les futurs iPhone, et qu’Intel avait alors pris la décision de ne pas produire de modems 5G.

Seulement, l’histoire ne semble pas prendre cette direction puisque Intel a confirmé que ses modems 5G seront bel et bien produit. Un porte-parole a même expliqué dans un communiqué que « Les engagements et la feuille de route des clients 5G d’Intel n’ont pas changé entre 2018 et 2020. Nous restons fidèles à nos plans et projets 5G. » Pour autant, le porte-parole ne fait aucunement référence à Apple, cela signifie que d’autres clients sont déjà sur le coup pour adopter prochainement les modems 5G d’Intel.

Pour rappel, des sources proches du dossiers ont affirmé qu’au lieu de choisir Intel, Apple avait l’intention de passer les commandes de modems 5G auprès de Mediatek. Ces puces de modems 5G ne sont pas prévues pour les iPhone de cette année, mais plutôt pour les modèles de 2020. Plusieurs tests auront lieu d’ici là afin que les opérateurs et les fabricants accordent leurs violons.