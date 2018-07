Quelles caractéristiques pour la triple caméra sur iPhone en 2019 ?

Aucune nouvelle rumeur ne vient confirmer que la triple caméra arrière sera disponible sur le prochain iPhone, mais elle pourrait arriver en 2019.

Le module à trois objectifs intégrerait un système stéréoscopique capable de capturer des images d’un seul sujet sous différents angles. Cette technologie permettrait par exemple de calculer la distance entre l’iPhone et l’objet encadré.

En outre, le troisième objectif devrait offrir un zoom optique 3x pour la première fois sur iPhone. Les utilisateurs peuvent ensuite agrandir l’image jusqu’à trois fois sans aucune réduction de la qualité de la photo. On parle aussi de détection 3D, ce qui pourrait permettre aux jeux et aux applications en réalité augmentée de rendre l’expérience plus immersive.

L’iPhone de 2019 aura également un système TrueDepth plus avancé, capable d’améliorer la reconnaissance faciale tant en termes de fiabilité que de rapidité. Voilà des nouvelles intéressantes pour l’année prochaine, mais attendons de voir ce que nous prépare Apple pour cet automne. Trois iPhone sont attendus, deux versions OLED (5,8 et 6,5 pouces) et un iPhone LCD de 6.1 pouces.