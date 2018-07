🎮Nouveaux jeux iOS : Minaurs, Dead Island: Survivors, Isoland 2: Ashes of Time et plus

En ce jeudi 5 juillet, les développeurs et les studios proposent une nouvelle fois une flopée de jolis jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Minaurs, Dead Island: Survivors, Isoland 2: Ashes of Time et plus.

Minaurs

Minaurs : 5,49 €

Un jeu d’aventure unique truffé d’expéditions d’exploration des divers mondes souterrains sur des planètes différentes. Voyagez avec votre Minaur dans l’univers du jeu, découvrez de nouveaux mondes, leur environnement unique et leurs habitants. Guidez votre Minaur en toute sécurité au travers de mondes souterrains pour acquérir des connaissances et recevoir la toute-puissante ressource. Menez à bien diverses quêtes, développez votre personnage, recueillez le butin de divers animaux, et sauvez vos amis pris au piège. Rassemblez la nation Minaur et devenez une légende !

Dead Island: Survivors

Dead Island: Survivors : Gratuit

Prépare-toi à vivre l’expérience action-RPG de zombies ultime sur iPhone et iPad, basée sur la série à succès de Deep Silver, Dead Island, écoulée à plus de 15 millions d’exemplaires sur PC et console. Rassemble des héros légendaires et des armes prodigieuses. Construis des pièges mortels et des barricades infranchissables. Utilise des combos spectaculaires et des attaques spéciales dévastatrices. Allie-toi avec d’autres survivants et protégez-vous les uns les autres. Fais tout ton possible pour repousser les terribles hordes de zombies qui sont après ton cerveau !

Isoland 2: Ashes of Time

Isoland 2: Ashes of Time : 2,29 €

Isoland 2: Ashes of Time est un jeu de puzzle doté d’une histoire non-linéaire fascinante, de charmantes illustrations 2D faites à la main, de nombreux puzzles éprouvants et de rebondissements uniques. Outre les nombreuses références de science-fiction et œufs de pâques dissimulés tout au long du jeu, vous découvrirez que les choses ne sont pas tout à fait les mêmes, la seconde fois que vous traverserez l’histoire. Venez découvrir l’histoire perdue de cette mystérieuse île.

Westland Survival

Westland Survival : Gratuit

Survivez dans ce MMORPG sur le thème du Western, explorez la vie d’un cavalier solitaire et combattez les voleurs, faites du commerce avec les Amérindiens, posez des pièges et battez-vous en duel ! Dans le Far West des Grandes Plaines américaines, les hors-la-loi, voire les shérifs, sont prêts à vendre des hommes honnêtes pour une poignée de dollars. Les pionniers et les chasseurs de prime de la Frontière sont en route vers les sites légendaires où on trouve de l’or, Klondike et Yukon, et vont jusqu’aux grandes plaines et déserts du Texas ou du Nouveau-Mexique.

Identity V

Identity V : Gratuit

Bienvenue sur Identity V, le premier jeu mobile d’horreur asymétrique développé par NetEase. Avec un style d’art gothique, des scénarios mystérieux et un gameplay 1vs4 passionnant, Identity V vous apportera une expérience à couper le souffle.

HardBack

HardBack : 5,49 €

Hardback est un jeu de mots de construction de deck, une préquelle de Paperback. En tant que romancier du XIXe siècle, vous travaillez à l’écriture de votre prochain chef-d’œuvre, gagnant du prestige en cours de route. Spécialisez votre deck dans certains genres pour exploiter les combinaisons de cartes, et tentez votre chance en tirant des cartes supplémentaires – mais assurez-vous de pouvoir enchaîner les mots !

EXAELLA

EXAELLA : 4,49 €

La planète, plongée dans un sommeil sans fin, se trouve maintenant sur le chemin d’une créature errante et interplanétaire dont la présence apporte au monde une tranquillité impénétrable. Les habitants de la planète ont une dernière chance de trouver le salut avant que l’inévitable collision ne se produise …

EXAELLA est un jeu de tir 3D à défilement latéral où vous devez guider le chef opérateur à travers les couloirs sombres du Xonasu, le centre du sommeil artificiel. Sur le chemin, vous devez résoudre plusieurs tâches données par l’A.I. (Intelligence Artificielle d’un complexe), rassembler des ressources, et vous défendre ainsi que les patients endormis et impuissants d’un complexe de Xonasu.