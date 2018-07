Le premier MacBook Pro Retina a désormais rejoint les machines obsolètes

Après 6 ans de bons et loyaux services, Apple a décidé d’ajouter à sa liste des appareils obsolètes le premier MacBook Pro Retina.

C’est nouvelle ne fera pas plaisir aux propriétaires de cette machine qui aujourd’hui est arrivée en fin de vie, du moins au yeux du géant californien. Cette décision signifie qu’Apple ne propose plus de réparations hors garantie pour cette machine, inutile donc de prendre contact avec le SAV d’Apple en cas de problèmes.

Même les centres de réparations agrées ne sont plus en mesure de vous venir en aide, puisqu’ils ne sont plus en mesure de commande la moindre pièces détachées. Désormais, vous serez seul à faire un problème, et le seul moyen sera de passer par un réparateur tiers.