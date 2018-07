Un nouveau capteur d’empreintes digitales capable de savoir si vous êtes en vie

Des scientifiques de l’Institut national des sciences et technologies d’Ulsan en Corée du Sud ont publié hier un article expliquant le fonctionnement interne de leur capteur d’empreintes digitales transparent et flexible capable de détecter la pression tactile et la température de la peau.

Les chercheurs ont réussi un certain niveau de transparence grâce à l’utilisation de nanofibres et de nanofils qui forment les électrodes nécessaires pour mesurer la petite quantité de courant électrique que génère votre doigt. La largeur de ces fils est si petite qu’ils sont pratiquement invisibles à l’œil nu. Contrairement aux nanotubes de carbone à base d’argent.

Pour des questions de sécurité, le capteur de température peut détecter si le dispositif est touché par un doigt réel ou un objet inanimé. Le seuil de température est fixé à min 30° et max 45°C (86° et 113°F). On ne peut s’empêcher d’imaginer des gens se frottant furieusement les mains pendant une tempête de neige, essayant de déverrouiller leur téléphone.

Assurément, les malfaiteurs créatifs trouveront aussi un moyen de tromper ce capteur, mais si quelqu’un a des difficultés à déverrouiller votre appareil, vous aurez probablement besoin de plus que de la sécurité grand public.

Potentiellement, cette technologie permettra aux fabricants d’étendre le capteur pour couvrir une grande partie de l’écran, sinon la totalité, de sorte que vous pouvez déverrouiller votre appareil en posant votre doigt n’importe où sur l’écran.

Alors que les smartphones équipés de capteurs d’empreintes digitales sous l’écran existent déjà sur le marché comme le Vivo NEX, ils reposent principalement sur des capteurs optiques qui éclairent votre doigt à travers l’écran pour lancer le scan. Ils sont moins fiables et sûrs que les capteurs capacitifs, ce qui signifie que des solutions similaires à celles-ci sont susceptibles d’être largement adoptées par les fabricants. Le document de recherche indique que la précision du capteur était suffisante pour se conformer aux normes du FBI en matière d’extraction d’empreintes digitales, ce qui, pour la plupart des gens, devrait être plus que suffisant.

Bien sûr, ce genre de technologie n’arrivera pas demain, il faudra attendre un certain temps avant de pouvoir tester un tel capteur nous-mêmes…