Super Mario Run, la plus importante part des gains provient d’iOS

Les débuts de Super Mario Run sur iPhone ont été accueillis avec beaucoup d’enthousiasme par les fans du monde entier, malgré le choix de Nintendo concernant le prix. Le jeu est en effet gratuit au téléchargement, ainsi que le premier niveau, mais il faut ensuite dépenser 10,99 € pour débloquer les 6 mondes. Un an et demi après la sortie sur l’App Store, Sensor Tower a publié des données intéressantes sur le jeu.

D’après ces données il ressort que Super Mario Run a généré plus de 60 millions de dollars sur iOS et Android. En fait ce n’est pas des chiffres impressionnants si on les compare à ceux d’autres jeux importants sur le store, mais c’est quand même un excellent objectif pour Nintendo vu aussi le type de choix commercial.

Plus précisément, Super Mario Run a gagné 77% de son chiffre d’affaires sur iOS, ce qui confirme le fait que les utilisateurs d’Android sont moins enclins à dépenser pour les applications et jeux mobiles.

En outre, 43% des revenus proviennent des utilisateurs résidant aux États-Unis, tandis que 17% proviennent du Japon.

› Télécharger Super Mario Run gratuitement sur l’App Store