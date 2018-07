Apple a embauché l’ancien directeur de la BBC Films

Apple continue ces recrutements pour ces contenus vidéo, avec l’embauche de l’ancien directeur de BBC Films pour les vidéos internationales. Variety rapporte que Joe Oppenheimer a récemment rejoint Apple pour travailler sur la production de divers contenus vidéo originaux. Oppenheimer relèvera directement du directeur créatif d’Apple pour l’Europe, Jay Hunt.

La tâche de cette équipe est de gérer la programmation Apple en Europe, car les goûts des consommateurs diffèrent de ceux des États-Unis. Pendant plus de vingt ans à la BBC Films, Oppenheimer a supervisé plus de 50 projets pour la division cinématographique de la chaîne britannique. Ceux-ci incluent des films comme « I, Daniel Blake », « Testament of Youth » et « Alan Partridge: Alpha Papa ».