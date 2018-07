⚡️Ventes Flash sur les iMac/5K et Mac Mini pour une durée limitée

La Fnac propose une nouvelle vente flash sur plusieurs modèles d’iMac et Mac Mini, chacun avec des configurations différentes.

Parmi les promotions du jour, il y a l’iMac 21.5″ Retina 4K doté de 1 To, de 8 Go RAM, du processeur Intel Core i5 quadricœur à 3 GHz, vendu au prix de 1349,99 € au lieu de 1499,99 €, soit une remise immédiate de 150 €. La machine est accompagnée du clavier Magic, de la souris Magic 2, d’un cordon d’alimentation et d’un câble Lightning vers USB.

Vous trouverez également les machines suivantes :

› iMac 27″ Retina 5K 1 To Fusion Drive 16 Go RAM Intel Core i5 quadricœur à 3,4 GHz : 2099,99 € au lieu de 2339,99 €

› iMac 27″ Retina 5K 2 To Fusion Drive 16 Go RAM Intel Core i5 quadricœur à 3,8 GHz : 2599,99 € au lieu de 2539,99 €

› Mac Mini Core i5 à 1,4 GHz : 499,99 € au lieu de 549,99 €

