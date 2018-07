Les smartphones Samsung envoient des photos à des contacts aléatoires

Si vous avez reçu de manière inattendue des photos de l’un de vos contacts sur votre iPhone, ne vous inquiétez pas. Il ne s’est pas soudainement transformé en harceleur, mais c’est probablement un problème venant d’un smartphone de Samsung.

De nombreux utilisateurs ont confirmé sur Reddit et d’autres portails que leurs téléphones Samsung ont commencé à envoyer des photos à des contacts aléatoires piochés dans le carnet d’adresses du smartphone, via l’application Messages et sans autorisation.

Les utilisateurs de Samsung ont découvert ce comportement inhabituel de leurs appareils uniquement grâce aux destinataires des images qui les ont avertis, puisqu’il n’y a aucune trace du transfert de ces photos sur le smartphone. Impossible de savoir combien d’autres personnes ont reçu des photos privées sans en aviser l’expéditeur.

L’ampleur du problème est inconnue, mais si elle devait se propager ce serait un grave problème de confidentialité pour Samsung. Dans certains cas, des galeries de photos entières ont été envoyées via MMS.

La cause la plus probable du problème est une récente mise à jour de Samsung Messages, l’application de texte par défaut sur les téléphones Samsung. La mise à jour était destinée à améliorer certaines fonctions en passant du protocole SMS au RCS (Rich Communication Services) le plus efficace. Les problèmes de communication entre l’application et le nouveau protocole doivent avoir déclenché le bug.

Les appareils les plus touchés par le bug semblent être les Galaxy S9 / S9 + et Galaxy Note 8, mais les anciens terminaux ne sont pas exclus. Les rapports les plus fréquents proviennent des États-Unis avec les transporteurs AT&T et T-Mobile.

Samsung est conscient du problème et ses techniciens travaillent pour trouver la source et la solution au problème. La seule solution pour le moment est de refuser l’accès aux données dans l’application Samsung Messages (mais de cette façon, vous ne pourrez pas envoyer de photos volontairement via l’application) et sélectionnez une autre application Message par défaut pour envoyer des messages.