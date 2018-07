Gmail et d’autres services lisent les e-mails des utilisateurs

Malgré les assurances de Google, il semble que Gmail continue à fonctionner et permette aux développeurs tiers de scanner et de lire les e-mails des utilisateurs pour proposer des publicités personnalisées.

Selon un rapport du Wall Street Journal, Google continue d’autoriser les développeurs tiers à « scanner les boîtes aux lettres de millions d’utilisateurs de Gmail qui se sont inscrits sur des services de messagerie offrant des comparaisons de prix d’achat, d’offres de voyage et autres ».

Les développeurs d’applications certifiés qui font partie du programme Google Gmail sont autorisés à lire ces e-mails pour créer de nouveaux services ou fonctionnalités pour leurs applications. Normalement, la plupart des e-mails sont scannés électroniquement par un logiciel automatisé, mais dans certains cas ce sont des employés humains qui effectuent ces lectures.

Par exemple, Return Path, une société qui envoie des e-mails avec des données d’intérêt aux spécialistes du marketing, a scanné les boîtes de réception de plus de 2 millions de personnes, laissant 8 000 lecteurs électroniques les lire. D’autres sociétés de marketing, ainsi que des développeurs d’applications, ont eu accès au contenu des e-mails Gmail.

Toutefois, Google n’est pas seul dans cette pratique, car Microsoft et Oath Communications de Verizon permettent également aux partenaires de parcourir les courriels des utilisateurs. Selon ces entreprises, la lecture n’a lieu que rarement et seulement après le consentement des utilisateurs.

Le rapport, basé sur des entrevues avec plus de 25 employés et anciens employés de maison de logiciel et sociétés de données, note que la pratique de l’examen et de la lecture des données de courrier électronique de l’utilisateur est devenue courante dans l’industrie.

Google a déclaré au Wall Street Journal que ses employés lisent uniquement les courriels des utilisateurs « dans des cas très précis où le consentement est donné ou lorsque nous en avons besoin pour des raisons de sécurité, comme enquêter sur un bogue ou un abus. A tout moment, nous autorisons l’utilisateur à révoquer l’accès à des applications tierces. »

Cependant, Google a annoncé en 2017 que les comptes Gmail des utilisateurs ne seraient pas utilisés ou analysés pour la personnalisation des annonces d’ici la fin de l’année.