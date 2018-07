😱Soldes : iPhone X, MacBook, iPad, TV LED, SSD Samsung et plus

Les soldes d’été sont encore loin d’être terminées avec encore aujourd’hui de belles offres chez les revendeurs. On retrouve notamment des iPhone X, MacBook, iPad, TV LED, SSD Samsung et bien plus encore.

Smartphones

› iPhone X 64 GO Gris : 969,03 € + 48,50 € remboursés en SuperPoints

› iPhone X 64 GO Argent : 969,03 € + 48,50 € remboursés en SuperPoints

› iPhone X 256 GO Gris : 1079 € + 53,95 € remboursés en SuperPoints

› iPhone 8 64 GO Gris : 631,75 € + 31,60 € remboursés en SuperPoints

› iPhone 8 Plus 64 GO Red : 738 € + 59,04 € remboursés en SuperPoints

› iPhone 7 32 Go Argent : 485 € au lieu de 699,99 €

› iPhone 7 32 Go Noir : 489,99 € au lieu de 639,99 €

› iPhone 7 32 Go Or : 485 € au lieu de 699,99 €

› iPhone 7 32 Go Or Rose : 485 € au lieu de 699,99 €

› iPhone 6 Or 16 Go Débloqué – Reconditionné à Neuf : 156 € au lieu de 255,99 €

› Samsung Galaxy S7 Edge Noir ou Bleu ou Or : 369 € + 70 € remboursés par Samsung (Télécharger le coupon)

› Nokia 8 5.3″– QHD+, S835, 4 Go RAM, 64 Go ROM : 299 € au lieu de 499 €

Objets connectés / Drones / TV / Informatique

› Toutes les offres iPad

› MacBook Pro Retina MPXT2FN/A 8 Go RAM 256 Go SSD : 1269 € + 63,45 € remboursés en SuperPoints

› Macbook Air 8 GO RAM 128 GO SSD : 770 € + 38,50 € remboursés en SuperPoints

› Apple AirPods – Blanc : 153,99 € + 7,70 € remboursés en SuperPoints

› Apple HomePod : 355 € + 17,75 € remboursés en SuperPoints

› Philips Hue Kit de Démarrage White And Color Ambiance avec 2 X E27 9,5 W [Pont et Interrupteur avec Variateur Inclus] – Fonctionne avec Alexa : 82,14 € au lieu de 139,99 €

› DJI Phantom 4 Advanced Plus – Drone Quadricoptère avec Caméra : 1127,48 € au lieu de 1849 €

› TV 55″ LG 55UJ620V – LED, 4K UHD, HDR, Smart TV : 499,99 € au lieu de 899 €

› SAMSUNG – TV LED 55” 139 cm 55MU6125 : 549,99 € au lieu de 599 €

› Robot Anki Cozmo Edition Collector : 179,99 € au lieu de 229,99 €

› PlayStation VR + PlayStation Caméra + VR Worlds Jeu VR : 239,99 € au lieu de 299,99 €

› Casque de réalité virtuelle HTC Vive + serre-tête audio HTC Vive Deluxe : 599,99 € au lieu de 718,99 €

› TADO – Starter Kit 2 têtes Thermostatiques + Thermostat connectés + Kit d’extension : 309,99 € au lieu de 399 €

› Sonnette connectée Ring Video Doorbell Pro : 249,99 € au lieu de 279 €

› SSD Samsung 860 EVO de 250Go : 59,90 € au lieu de 69,99 €

› SSD Samsung 860 EVO de 500Go : 99,90 € au lieu de 109,90 €

› SSD Crucial MX500 250Go : 82,24 € au lieu de 82,86 €

› SSD Crucial MX500 1To : 199,90 € au lieu de 274,19 €