Des données Geekbench font état d’un iPhone 11 avec iOS 12 et 4 Go de RAM

Sur Geekbench apparaissent les premières données sur l’un des trois nouveaux iPhone attendu cet automne. Parmi les informations les plus intéressantes, il y a celle concernant les 4 Go de RAM.

Les données sur Geekbench nous apprennent que le prochain iPhone disposera d’iOS 12, ce qui n’est pas vraiment une surprise, et sera alimenté par un processeur D321AP. Ce processeur est évidemment une mise à jour de l’actuel SoC A11 Bionic de l’iPhone X, dont la référence est « D22Ap ». Le nom officiel de ce processeur sera « Apple A12 ». De plus, les données montrent que ce nouvel iPhone aura droit à 4 Go de RAM, soit un de plus que l’iPhone X doté de 3Go de RAM.

Dans ces résultats, le nouvel iPhone a obtenu un score de 4 673 points dans le test monocœur et de 10 912 points dans le test multicœur. De. son côté, l’iPhone X atteint plutôt des scores de 4 200 en single core et de 10 000 en multi-core.

Le numéro d’identification de cet appareil est « iPhone11,2 », ce qui suggère qu’il pourrait être appelé iPhone 11. De toute évidence, le numéro d’identification est seulement un indice, étant donné que selon d’autres rumeurs, Apple pourrait continuer avec l’appellation « dix » et appeler la prochaine version « iPhone X 2018 » (un peu comme avec le MacBook) et iPhone X Plus. En revanche, il n’y a aucun indice sur le nom possible de l’iPhone LCD de 6,1 pouces. De plus, nous ne savons pas au quel des trois modèles se réfère la référence du jour…