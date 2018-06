Apple Plans, bientôt une mise à jour avec des données beaucoup plus précises

Apple a annoncé qu’avec la version finale d’iOS 12, Apple Plans aura droit à de nouvelles données plus précises collectées par l’entreprise au cours des dernières années.

Ce sera la plus grande mise à jour de données depuis 2012, grâce aux informations collectées dans les rues grâce aux voitures Apple et leurs systèmes satellitaires. Le lancement de cette nouvelle version débutera la semaine prochaine avec des données mises à jour uniquement pour San Francisco et la Bay Area, puis couvrira une bonne partie de la Californie. À la fin de l’année, et à temps pour la version finale d’iOS 12, les cartes des autres grandes villes du monde seront mises à jour.

Pour atteindre ces résultats, Apple a recueilli les informations des iPhone en circulation et, bien sûr, de leurs véhicules qui ont visité et patrouillé plusieurs villes dans le monde. Cela se traduira par des cartes encore plus détaillées, non seulement en ce qui concerne les routes, mais aussi les maisons, les magasins, les bâtiments divers, la végétation, les piscines, les sentiers et bien plus encore.

Apple rapporte que ces données sont le résultat de quatre années de travail, dans le but d’éliminer complètement les données tierces de l’application Plans : « Nous voulions faire passer nos cartes à un niveau supérieur », a déclaré Eddy Cue, vice-président des logiciels et services Internet. « Nous avons essayé de créer ce que nous espérons être la meilleure application cartographique au monde. »

Actuellement, les corrections et les mises à jour doivent passer par la validation et l’envoi de logiciels, mais Cue sait que la société sera bientôt en mesure d’éditer n’importe quoi dans Apple Maps en temps réel et même plus fréquemment.