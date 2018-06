iOS 12 : nouvelle démonstration vidéo de la puissance d’ARKit 2.0

Maintenant que la plateforme ARKit 2.0 est disponible, les développeras commencent à avoir les outils nécessaires pour tirer le meilleur parti de la réalité augmentée, et d’autant plus avec iOS 12.

Depuis son lancement, nombreux sont les développeurs à avoir dévoilé leurs créations, et aujourd’hui, c’est au tour du développeur Meng To de partager la sienne qui met en évidence une partie des possibilités d’ARKit 2.0. Dans sa vidéo, Meng dirige l’appareil photo de l’iPhone X à la suite de quoi une animation se lance au-dessus de la boîte. On y voit un iPhone X tourner sur lui-même ainsi que des informations aux abords de la boîte lesquelles suivent lorsque Meng la bouge. Regardez la vidéo, elle en dit long :

Angle AR concept. Was hard getting the shadows, lighting and 3D model to look good. Image detection is amazing in ARKit 2! pic.twitter.com/sxNdpmqJWg — Meng To (@MengTo) 28 juin 2018

Meng montre également qu’il est possible de zoomer sur l’animation de l’iPhone X et même de changer la capture d’écran sur celui-ci. Le rendu est réellement sympa et permet de voir une bonne partie du potentiel d’ARKit 2.0.