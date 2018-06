La NES Classic Mini est à nouveau en stock !

Alors que les clients on fait la razzia des premiers stocks, voilà que Nintendo propose à nouveau sa NES Classic Mini à la vente.

Cette console d’antan remis au goût du jour embarque de nombreux jeux bien connus du grand public tels que : Balloon Fight, Bubble Bobble, Castlevania, Castlevania II: Simon’s Quest, Donkey Kong, Donkey Kong Jr., Double Dragon II: The Revenge, Dr. Mario, Excitebike, Final Fantasy, Galaga, Ghosts’n Goblins, Gradius, Ice Climber, Kid Icarus, Kirby’s Adventure, Mario Bros., Mega Man 2, Metroid, Ninja Gaiden, Pac-Man, Punch-Out!! Featuring Mr. Dream, StarTropics, SUPER C, Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, Tecmo Bowl, The Legend of Zelda et Zelda II: The Adventure of Link.

La NES Classic Mini est actuellement en vente chez plusieurs revendeurs, mais faites vite car les stocks vont se vider rapidement. Notez que la console est livrée avec une manette :

› NES Classic Mini 59,99€ à la Fnac

› NES Classic Mini 59,90€ chez RueDuCommerce

› NES Classic Mini 59,99€ chez CDiscount

› NES Classic Mini 76,99€ sur Amazon