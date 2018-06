Niantic ouvrira la plateforme Pokémon GO AR à des développeurs tiers

De grandes nouvelles concernent indirectement Pokemon GO, le jeu de Niantic qui continue de se targuer d’une bonne base d’utilisateurs malgré la forte baisse par rapport à l’année dernière.

Niantic a l’intention de permettre à des développeurs tiers de profiter de la plateforme AR connue sous le nom de Real World Platform pour leurs titres. Pour demander une autorisation d’accès à la plateforme et à plus d’informations, tous les développeurs doivent s’inscrire sur le site web de Niantic. Le PDG de la société, John Hanke, a annoncé que seule une poignée de développeurs tiers seront sélectionnés pour travailler avec ces outils et que ce choix sera annoncé d’ici la fin de l’année.

Cependant, la plateforme n’est pas encore parfaite. L’une des principales limitations, sur laquelle les développeurs travaillent actuellement, concerne les objets AR qui ne peuvent pas interagir dans un espace 3D. Cependant, Niantic a déjà fait des pas de géant, comme en témoigne la même vidéo publiée, où l’on peut voir Pikachu en action.

 

Les attentes de l’équipe de développement sont de s’assurer que les objets AR peuvent être mieux intégrés dans la réalité, en répondant correctement à ce qui se passe dans le monde environnant, y compris les objets. La vidéo semble toujours montrer un état de travail significativement amélioré. Nous verrons à quel point la réalité augmentée de Niantic pourra s’améliorer dans son interaction avec le monde environnant.