Telegram : une mise à jour corrige le problème technique d’hier

Après le grand KO technique d’hier qui a duré plusieurs heures, Telegram est maintenant de retour avec une mise à jour remplie de bonnes nouvelles intéressantes pour les utilisateurs iOS.

La première grande nouvelle concerne enfin la possibilité de remplacer éventuellement une photo ou une vidéo envoyée en cas d’erreur. De cette façon, bien qu’il y a la possibilité de supprimer un message dans la conversation, nous pouvons simplement remplacer un envoi erroné de manière très simple et rapide. Voulez-vous insérer une légende dans une photo ou un fichier que vous avez déjà envoyé ? Désormais, il sera possible de faire recherche plus rapide et efficace dans le chat si vous avons encore besoin de ce contenu et de le modifier.

D’autre part, pour ceux qui ont des amis un peu trop bavards, une fonction offre maintenant la possibilité de lire des vidéos et des messages vocaux deux fois plus vite que la normale. De cette façon, le temps d’écoute sera réduit de moitié, ce qui vous permettra d’économiser beaucoup de temps et peu être même de l’argent pour certains.

Enfin, une fonction qui peut être utile dans certaines situations : le partage de contacts. Elle permettra non seulement de partager une vCard normale, mais aussi de sélectionner une série de champs individuels. De cette façon, si vous pouvez partagé individuellement des informations de votre maison, de votre e-mail personnel et ou les coordonnées de votre travail. Dans le domaine professionnel, cela pourrait être une solution résolument confortable.

› Télécharger Telegram gratuitement sur l’App Store