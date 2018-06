🎮Nouveaux jeux iOS : Niaouli, VectorMan Classic, Rocket Carz Racing et plus

En ce jeudi 28 juin, les développeurs et les studios proposent une nouvelle fois une flopée de jolis jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Niaouli, VectorMan Classic, Rocket Carz Racing et plus.

Niaouli

Niaouli : 4,49 €

Niaouli est un jeu attachant qui raconte l’histoire d’un wombat, de la brousse et d’un été australien torride. Suivez un wombat assoupi, qui passe ses journées à explorer et chercher de la nourriture, dans sa quête d’un nouveau foyer. Profitez d’une sublime représentation stylisée de l’Australie et donnez vie à son paysage illustré grâce à des aquarelles colorées et des effets sonores pétillants.

Rocket Carz Racing

Rocket Carz Racing : Gratuit

Rocket Carz Racing – Never Stop est le premier jeu de la série des futurs jeux Rocket Carz Racing. Profitez d’un nouveau look futuriste de voitures rétro classiques dans le genre des courses d’arcade sans fin. Véritable simulateur de course de voitures anciennes avec des moteurs de fusée! Pas de roues, pas de limites d’asphalte, seulement le flux d’air et la puissance des moteurs à réaction. Conduisez chacune de votre voiture unique et super rapide à travers le trafic de la plupart des voitures rétro connues.

Mayhem Combat

Mayhem Combat : Grattuit

Téléchargez Mayhem Combat et entrez dans l’arène urbainede l’un des meilleurs jeux de combat en ligne multijoueurs disponibles. Mayhem Combat vous propose de l’action,des combats palpitants, en mode multijoueurs, avec les meilleurs graphismes actuels et des éléments qui rappellent les meilleurs jeux de boxe. ***Battez-vous dans la rue, volez comme un ninja et donnez des coups de poing comme un voyou !

Six Ages: Ride Like the Wind

Six Ages: Ride Like the Wind : 10,99 €

Le successeur spirituel de King of Dragon Pass, Six Ages combine des histoires interactives et une stratégie au tour par tour. La survie de votre petit clan dépend de ses relations avec les dieux en guerre et leurs partisans. Le jeu implique des actions telles que l’amélioration des pâturages, l’exploration, le commerce avec vos voisins et les raids. Vous pouvez même voyager vers l’Autre Monde pour visiter vos dieux. Vous devez également faire face à des crises allant des dinosaures en maraude aux demandes diplomatiques en passant par l’amour illicite. Vos choix ont un impact politico-économique, mais certaines conséquences pourraient ne pas être évidentes pendant des décennies.

Flicky Marble

Flicky Marble : Gratuit

Glissez, faites glisser, et feuilleter pour rouler Flicky à travers une série de mondes difficiles pleins de pièges et de monstres.

Battlelands Royale

Battlelands Royale : Gratuit

Battez-vous pour survivre dans une toute nouvelle version des jeux de combat multijoueur ! Battlelands Royale est un jeu casual et amusant conçu pour mobile qui plaira à toute la famille. Avec 32 joueurs et des combats de 3-5 minutes, c’est du carnage intensif ! Adieu l’attente dans les salons et les menus complexes. Il vous suffit de jouer, de vous parachuter, de tirer et de survivre !

VectorMan Classic

VectorMan Classic : Gratuit

La Terre, 2049 : un taudis gouverné par les robots ! Mais toi, VectorMan, tu peux empêcher les derniers humains d’être exterminés par le vil tyran, Warhead. Désormais disponible sur mobile, joue gratuitement et redécouvre le chef-d’œuvre révolutionnaire en pré-rendu de SEGA ! Bagarre-toi, fonce, transforme-toi et utilise des explosifs pour te frayer un chemin à travers 16 niveaux semés de dangers mortels. Collectionne des améliorations dévastatrices et transforme ton corps en arme tueuse afin d’annihiler le règne des robots toxiques !

Istanbul: The Digital Edition

Istanbul: The Digital Edition : 7,99 €

La version numérique officielle de l’un des meilleurs jeux de société : Istanbul. À Istanbul, vous dirigez un groupe constitué d’un marchand et de quatre assistants parmi les 16 quartiers du bazar. En chacun de ces lieux, vous pouvez réaliser une certaine action. Cependant, pour réaliser une action, vous devez y déplacer votre marchand et un assistant, puis laisser l’assistant là (pour régler tous les détails pendant que vous vous concentrez sur des choses plus importantes). Si vous voulez réutiliser cet assistant ultérieurement, votre marchand doit retourner à cet endroit pour l’emmener. Vous devez donc soigneusement planifier vos mouvements pour ne pas vous retrouver sans assistant et donc incapable de faire quoi que ce soit…

QuartoⒸ

QuartoⒸ : 4,49 €

Vendu à plus d’un million d’exemplaires, Quarto est un jeu de réflexion subtil aux règles très simples. Un chef d’œuvre du jeu abstrait reconnu dans le monde entier. Chacune des pièces possède 4 caractères distincts qui les rendent uniques (couleur, taille, forme, trouée ou non). À chaque tour, un joueur impose à l’autre une pièce encore disponible, puis celui-ci doit la placer sur une case libre du plateau : on ne choisit donc pas la pièce que l’on va poser ! Le gagnant est le premier qui, avec la pièce reçue, crée une ligne de 4 pièces ayant un caractère commun. L’un des joueurs finira fatalement par offrir la victoire à son adversaire.

Call of Mini: Beyond Infinity

Call of Mini: Beyond Infinity : Gratuit

C’est la suite de Call of Mini Infinity (30 millions + téléchargements). La guerre de l’infini fait rage ! Avec l’arrivée de nouvelles forces avancées, les flammes de la guerre brûlent de plus en plus. Les mechs et leurs pilotes sont prêts à remplir leur destin de nouveaux héros.

“MovE”

“MovE” : 2,29 €

Jouez au jeu AR d’une manière unique. Déplacez vos mains lentement pour guider une balle en utilisant le pointeur laser dans le jeu. Découvrez de nouvelles mécaniques, résolvez des énigmes et profitez de Real Light pour la première fois dans un jeu !

Boost Arena

Boost Arena : Gratuit

Préparez-vous à faire l’expérience du sport endiablé de Boost. Faites la course pour recueillir des balles de boost et casser des caisses de power-up. Abattez vos rivaux par des moyens équitables ou non. Développez des tactiques pour rester dans le jeu aussi longtemps que vous le pouvez. Passez au niveau supérieur pour augmenter votre multiplicateur de score et débloquer de nouveaux schémas de couleur. Dominez les classements et vos amis. Musique étonnante par le compositeur renommé, David Wise.

Fury Streets

Fury Streets : 2,29 €

Fury Streets est un jeu d’action-aventure unique dans le genre classique de beat’em up avec des graphismes 3D réalistes. Les gangs du mal terrorisent Los Angeles et les citoyens ont besoin de votre aide ! Frayez-vous un chemin à travers des hordes d’ennemis et devenez le nouveau héros de la ville. Choisissez votre personnage et commencez votre voyage en nettoyant les rues de votre ville.