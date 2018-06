Elgato devient Eve Systems, et revend sa division d’accessoires de jeux en streaming à Corsair

Elgato Systems a annoncé ce mercredi que la société porterait désormais le nom d’Eve Systems, ainsi que la vente de son de jeu à succès au fabricant de périphériques de jeux Corsair. Toutefois, Eve gaming continuera comme une marque distincte.

Le fondateur et PDG d’Elgato, Markus Fest, a déclaré :

« Aujourd’hui, l’espace Gaming est plus dynamique et passionnant que jamais, et nous avons cherché un partenaire plus important pour nous aider à capitaliser sur les opportunités phénoménales à venir. Notre activité de jeu a connu un énorme succès et ce succès est inextricablement lié à la marque Elgato. »

La marque a été avec nous pendant près de vingt ans et nous sommes évidemment un peu triste de le voir disparaître, mais Corsair est une entreprise fantastique et sera une grande nouvelle maison pour Elgato. En même temps, notre gamme de produits Eve bénéficiera d’une équipe ciblée et d’une organisation dédiée. Ce déménagement renforcera encore les deux familles de produits. »

Cela ne change rien à l’engagement d’Elgato à soutenir la plate-forme HomeKit d’Apple avec ses accessoires pour contrôler et automatiser les appareils et divers appareils conçus pour surveiller vos environnements intérieurs et extérieurs, y compris les contrôleurs de gicleurs.