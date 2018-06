iTunes Remote est enfin compatible avec l’iPhone X

Apple a enfin mis à jour son application iTunes Remote, optimisant les graphismes pour l’iPhone X. iTunes Remote vous permet d’utiliser un appareil iOS pour vous connecter à iTunes sur votre Mac ou PC à la maison.

À partir de Remote, vous pouvez parcourir le catalogue musical par artiste, album ou piste, créer et modifier des playlists, voir les pistes à venir, rechercher dans votre bibliothèque iTunes et parcourir les bibliothèques iTunes partagées. L’application vous permet également de gérer les appareils AirPlay.

Alors que la mise à jour iTunes Remote ajoute la prise en charge de l’iPhone X et s’offre une toute nouvelle interface sur les iPad et les iPhone, elle apporte aussi des améliorations en termes de stabilité et de performance. Nous vous recommandons d’utiliser iTunes 12.7.5 avec Remote 4.4.

› Télécharger iTunes Remote gratuitement sur l’App Store