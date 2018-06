Kuo dévoile les détails des futurs iPhone, MacBook Air pas cher, iPad avec Face ID et bien plus

L’analyste Ming-Chi Kuo, toujours fiable quand il s’agit d’Apple, a publié une nouvelle note avec diverses informations sur les produits Apple à venir.

La note envoyée aux investisseurs de TF International Securities peut être résumée en ces points :

L’iPhone de 2019 aura droit à plusieurs innovations de design, mais pour le moment Apple n’a pas encore pris de décision finale. Les premières nouvelles fiables sur ces iPhone arriveront à partir d’octobre.

Les iPhone de 2019 devraient être dotés une triple caméra. Quant à 2018, le modèle LCD, qui dépassera les ventes des versions OLED, devrait également être confirmé l’année prochaine.

Dans la seconde moitié de 2018, de nouveaux modèles iPad seront publiés avec Face ID et sans bouton Home.

D’ici la fin de l’année, Apple sortira un MacBook Air à bas prix et de nouveaux modèles Apple Watch avec des écrans plus grands.

Trois iPhone à l’automne : iPhone X de deuxième génération, iPhone X Plus de 6,5 pouces et iPhone LCD « bon marché » de 6,1 pouces.

L’écran LCD de 6,1 pouces n’aura aucun problème de production et sera disponible à partir de la fin du mois de septembre, avec les deux autres modèles OLED.

Le modèle LCD convaincra de nombreux clients avec des iPhone plus anciens de passer à l’achat, grâce à des fonctionnalités similaires à l’iPhone X et à un prix beaucoup plus bas (entre 600 et 700 dollars aux Etats-Unis).

Kuo rassure les investisseurs à la fois sur les tarifs américano-chinois (“n’impliquant pas Apple”) et sur la concurrence sur le haut de gamme (“le seul concurrent d’Apple est elle-même, ce qui implique qu’il faut proposer de nouveaux modèles chaque année pour attirer les consommateurs “).

Et sur l’innovation : « Nous pensons qu’Apple est toujours la première entreprise du secteur de l’électronique grand public et qu’elle a surpassé de loin la concurrence en termes d’expérience utilisateur et de développement de l’écosystème. Nous attendons de bonnes nouvelles surtout dans le secteur AR. »