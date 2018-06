Apple, Samsung et Google ensemble dans la même pièce pour parler de la vie privée

Les membres de l’industrie des technologies de l’information se réunissent pour parler en privé ! Le 27 juin prochain, Apple, Samsung, Google, Facebook, Amazon et d’autres entreprises qui traitent chaque jour des données sensibles de millions de personnes, se réuniront à San Francisco pour mettre à l’ordre du jour le mot « confidentialité ».

Cette réunion servira à éroder et changer la question de la vie privée après le tremblement de terre qu’a provoqué l’affaire Cambridge Analytica/Facebook. Le directeur général qui dirigera la réunion, a déclaré que toutes les entreprises sont toujours très attentives à la sécurité et sont conscientes qu’elles traitent des données sensibles.

La réunion est plus urgente que jamais en raison de la mise en œuvre du nouveau règlement RGPD qui à son tour est devenu utile après les dernières vicissitudes et rendant plus claires les règles sur l’organisation de la vie privée dans tous les pays de l’Union européenne.