Nouveaux AirPods, HomePod et casque audio pour Apple en 2019 ?

Bloomberg a dévoilé ce qui pourrait être la stratégie d’Apple pour ses appareils audio, avec des nouveaux AirPods, un nouvel HomePod et un casque de qualité « studio » attendus pour 2019.

Au sujet des AirPods, Mark Gurman et Debby Wu croient que la prochaine génération sera résistante à l’eau pour la protéger de la pluie et de la sueur. En outre, Apple travaillerait à la fois pour introduire des fonctionnalités avancées liées à l’annulation du bruit, et pour permettre l’utilisation d’écouteurs à des distances supérieures par rapport à la position de l’iPhone.

Ceux de 2019 seraient les AirPods de troisième génération, puisque Bloomberg attend un nouveau modèle d’écouteurs Apple dès l’automne prochain. Ces AirPods de deuxième génération incluraient peu d’innovations : support pour « Hey Siri » et support de la recharge sans fil. Les autres innovations dont nous avons parlé auparavant ne viendront qu’à l’automne 2019, avec l’introduction d’un capteur biométrique à l’intérieur des écouteurs pour surveiller le rythme cardiaque.

En outre, il n’est pas exclu qu’Apple puisse continuer à vendre les AidPods de deuxième génération également en 2019, en les ajoutant à un modèle plus coûteux avec toutes les innovations susmentionnées. Un peu comme cela arrive avec l’iPhone, il pourrait donc s’agir d’une sorte de modèle “Plus” étanche et avec capteur d’annulation de bruit et biométrique, dont le prix serait évidemment plus élevé.

Toujours en 2019, Apple devrait sortir la deuxième génération du HomePod, ainsi que d’un casque de qualité « studio » inédite. En ce qui concerne ce deuxième produit, il n’est pas impossible que ce soit des écouteurs supra-auriculaires haut de gamme qui remplaceraient les écouteurs Beats encore sur le marché.

Comme pour le HomePod, le deuxième modèle pourrait arriver dans les premiers mois de 2019, même si pour le moment aucune information sur les nouveautés possibles n’est divulguée. Très probablement, la plupart des nouveaux HomePod seront produits par Foxconn et non plus par Inventec.