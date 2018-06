Apple Bussiness Chat arrive également en Europe

Apple Business Chat, la fonction de messagerie d’entreprise lancée par Apple aux États-Unis il y a un an, arrive également en Europe avec ses débuts au Festival des Lions de Cannes.

Le Concierge Lions de Cannes a été la première implémentation d’Apple Business Chat en Europe et le premier à utiliser la technologie Apple pour alimenter un service de conciergerie numérique.

Géré par un mélange de bots et de personnel en chair et en os, le Concierge Lions de Cannes a offert aux participants un accès rapide à des informations utiles directement depuis l’application Messages sur iPhone et iPad. Par exemple, les utilisateurs pouvaient envoyer des demandes de services de conciergerie sur les horaires des événements, les heures d’ouverture pour les magasins et les restaurants, mais aussi pour les fêtes, les lieux d’intérêt à proximité, les activités en cours et plus encore.

Introduit avec le lancement d’iOS 11.3 en mars, Apple Business Chat offre aux entreprises un espace spécial directement dans l’application Messages. La technologie permet aux utilisateurs de communiquer avec les entreprises et, dans certains cas, de payer pour des services avec Apple Pay, tout en protégeant leur vie privée.