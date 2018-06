Facebook Messenger sera bientôt en mesure de traduire automatiquement les messages

Une fonctionnalité très pratique qui vous permettra de traduire automatiquement les commentaires sur Facebook arrive bientôt sur Messenger. Selon CNET, la fonctionnalité sera déployée aux États-Unis et au Mexique et sera initialement capable de traduire uniquement en anglais et en espagnol.

La fonctionnalité M Translations a été annoncée lors de la conférence F8 de cette année et fait partie de M Suggestions – une suite AI pour Messenger qui permet aux utilisateurs de taper des réponses rapides, de faire des projets ou de réserver un trajet sur la plateforme.

M Translations fonctionne de la même manière que la fonction de traduction déjà intégrée à Facebook. Autrement dit, si un utilisateur anglophone reçoit un message en espagnol, Messenger affichera automatiquement une invite pour traduire le texte. Bien sûr, la fonctionnalité fonctionnera également dans le sens inverse, permettant aux hispanophones d’obtenir des traductions automatiques à partir de l’anglais.

La fonctionnalité devrait progressivement se déployer aux États-Unis et au Mexique dans les prochains jours, même si Facebook prévoit probablement d’élargir la liste des langues disponibles dans un proche avenir.