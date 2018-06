Apple Pay est maintenant disponible en Norvège

24 heures après son lancement en Pologne, Apple active également Apple Pay en Norvège, amenant 24 pays à soutenir ce système de paiement sans contact.

Pour son lancement, seules deux banques soutiennent Apple Pay en Norvège : Nordea et Santander, mais ce sont deux des institutions les plus importantes et les plus populaires du pays.

Sur le site officiel d’Apple, vous ne trouverez pas encore la liste des magasins et des sites Web qui prennent déjà en charge Apple Pay en Norvège.

Bientôt, Apple Pay devrait également atterrir en République tchèque avec le soutien initial de Money Bank Currency.