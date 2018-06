🎮 Nouveaux jeux iOS : Westworld, Suzy Cube, Golf Club: Wasteland et plus encore

En ce jeudi 21 juin, les développeurs et les studios proposent une nouvelle fois une flopée de jolis jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Westworld, Suzy Cube, Golf Club: Wasteland et plus encore.

Westworld

Westworld : Gratuit

Bienvenue à Delos. En tant que stagiaire de Westworld, vous avez obtenu l’accès à la Simulation d’Entraînement du Parc de Delos (DPTS : Delos Park Training Simulation), développée pour vous aider à apprendre tous les aspects des opérations du parc et de maintenance des Hôtes. Bâtissez et contrôlez votre parc, créez et faites évoluer des Hôtes Artificiellement Intelligents, et faites tout pour satisfaire les nombreuses envies humaines de vos Invités. Prouvez votre valeur en tant qu’employé, et vous pourrez modifier le parc comme seul un créateur de Westworld en serait capable.

Suzy Cube

Suzy Cube : 4,49 €

Oh non ! Ces vilains Nonos ont volé tout l’or caché au château de Cubeton ! Seule Suzy Cube peut récupérer les trésors du château volés par ces vilains pas beaux ! Découvrez la joie des plateformes avec ce jeu en 3D surprenant et amusant.

Golf Club: Wasteland

Golf Club: Wasteland : 3,49 €

Après la Grande catastrophe Ecologique, les ultra-riches déménagent vers la ville de Tesla sur Mars. Le reste d’entre nous est mort. Maintenant, les citoyens de Mars prennent des vols vers la Terre et jouent au golf dans les ruines de la civilisation. Cependant, l’un des pilotes de la mission Mars ne peut pas s’intégrer dans la nouvelle société martienne. Le pilote nostalgique utilise ses connexions au Club de Golf: Wasteland pour un dernier voyage en solo sur Terre.

Saboteur! Ⅱ : Avenging Angel

Saboteur! Ⅱ : Avenging Angel : Gratuit

Saboteur II: Avenging Angel est de retour ! Vous incarnez cette fois la soeur du saboteur du précédent épisode. Les rebelles, ayant découvert que les données présentes sur la disquette contenaient des informations sur les stocks de missiles du dictateur, vous envoie récupérer une bande perforée pour déclencher le lancement des missiles sur une trajectoire modifiée.

Startup Grave

Startup Grave : 2,29 €

Maya et ses amis ont fondé une startup pour trouver une porte vers la Terre mais les monstres des enfers ne sont pas contents de cette tentative. Startup Grave est un jeu de cartes de style solitaire avec système de combat au tour par tour.

Playing for a Better World

Playing for a Better World : 3,49 €

Jeux éducatifs amusants pour les enfants et la famille axés sur les valeurs environnementales et les bonnes habitudes ! L’art dessiné à la main et l’ensemble de jeux le plus engageant à apprécier et à maîtriser ! Playing for a Better World est un jeu vidéo axé sur l’enseignement des valeurs et des bonnes habitudes, comprenant plusieurs jeux abordant des questions importantes telles que le bien-être des animaux, les énergies renouvelables, l’écologie, la classification et le recyclage des déchets, la surconsommation et la déforestation et beaucoup plus!

Darkness Rises

Darkness Rises : Gratuit

Nos terres sont en proie aux ténèbres et une horde de démons sanguinaires menace de nous envahir. De rudes épreuves vous attendent, mais vous devrez les surmonter et vous rendre jusqu’en enfer pour détruire le mal avant qu’il ne dévaste notre monde. Darkness Rises est un RPG d’action révolutionnaire qui mêle superbes graphismes, gameplay innovant et combats de boss épiques. À vous de jouer !

Rally Legends The Game

Rally Legends The Game : Gratuit

Essayez de devenir une légende de rallye en battant vos adversaires à travers des courses partout dans le monde ! Choisissez avec soin la voiture avec laquelle courir et avant chaque étape, vérifiez les caractéristiques de la piste, la météo et le temps pour corriger la mise en place de la voiture : c’est le seul moyen d’exceller sur vos adversaires !

DR.MEEP

DR.MEEP : 3,49 €

DR. MEEP ! Tes patients ont besoin de toi ! Trop de sentiments peut être néfaste, mais DU CALME ! Tout va bien. Dr MOI, le psychiatre télépathe est là pour sauver tout le monde ! Résouds des puzzles et aide les patients à surmonter leurs problèmes avec une thérapie de match 3 ! DR. MEEP I est différent des autres jeu de match 3. Pas de combinaisons irréfléchies ! Chaque patient requiert une stratégie différente. Combine les sentiments pour améliorer ton score et obtenir des étoiles. Gagne plus d’étoiles et débloque plus de patients.

DamCell: Princess Run

DamCell: Princess Run : 3,49 €

Explorez des donjons complexes avec des conceptions de pièces uniques et résolvez les énigmes pour débloquer des scènes dessinées à la main. Battez tous les ennemis et les boss pour terminer le jeu. La princesse est piégée dans un mystérieux donjon entouré d’étranges extraterrestres. Vous devez la sauver !

Try Not To Laugh With Cool Cat

Try Not To Laugh With Cool Cat : Gratuit

Le chat le plus cool de l’espace est de retour cette fois-ci il se bat contre les bombes qui pleuvent dans l’espace ! Appuyez simplement sur la gauche ou la droite pour éviter les bombes et progresser à travers des niveaux difficiles.