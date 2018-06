App Store : Microsoft Actualité a été complètement repensée

Dans le sillage de la nouvelle version de Google Actualités, Microsoft renouvelle complètement son application iOS dédiée aux actualités en y ajoutant plus de fonctionnalités, et pas seulement graphiques.

La plate-forme Microsoft Actualité a donc été complètement renouvelée, et son nom officiel « Microsoft News » remplacera le précédent « MSN News » sur iOS et Android, Microsoft Edge, Windows 10, Skype, Xbox et Outlook.

La nouvelle application pour iOS affichera les contenus rédigés par les partenaires éditoriaux de Microsoft, ainsi que les conseils personnalisés et les nouvelles recommandés par l’IA, qui sont à la base du nouveau projet. En pratique, les lecteurs seront mis au courant des sujets qui les intéressent le plus. La plate-forme comprend maintenant 3 000 sources certifiées offrant des nouvelles dans toutes les langues du monde, à la fois texte et vidéo. Les utilisateurs peuvent personnaliser l’application en hiérarchisant les sujets favoris et les centres d’intérêt à suivre dans le fil d’actualité.

Microsoft Actualité inclut désormais un nouveau thème sombre pour une lecture plus facile la nuit, en plus d’un widget affichant les dernières nouvelles. Voici toutes les nouveautés :

Nouvelle expérience pour vous aider à configurer

Gamme élargie d’intérêts à suivre pour personnaliser votre expérience

Possibilité d’acheminer vos intérêts sur tous vos appareils

Nouveaux widgets pour simplifier l’accès à Microsoft Actualité

Thème sombre qui facilite la lecture nocturne

Dernières actualités pour être immédiatement informé

Actualités locales pour nombre de villes

› Télécharger Microsoft Actualité gratuitement sur l’App Store