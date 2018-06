Tim Cook perd 43 places au classement Glassdoor

Dans le classement des PDG les plus appréciés par les salariés d’une entreprise, Tim Cook perd plusieurs place mais bénéficie d’une excellente réputation. Chaque année, Glassdoor dresse un classement substantiel de 100 caractères qui indiquent quels sont les PDG les plus aimés par les employés des entreprises qui les dirigent.

Tim Cook perd 43 positions, il passe de la position 53 à la 96 (8ème en 2016). La position de Tim Cook a été décidée sur la base de toute une série de réponses anonymes que les employés d’Apple ont indiquées pendant la période de collecte des données.

De plus, les employés peuvent également exprimer une opinion personnelle dans une autre rubrique – toujours de manière anonyme – et il est apparu qu’au cours de l’année il y a eu une augmentation du stress lié à la performance au travail. 91% des employés ont également indiqué qu’en tout état de cause les décisions prises par Cook ont permis d’augmenter le pouvoir économique de l’entreprise et les chiffres trimestre par trimestre.

Un point où les employés font pression depuis des années est le secret excessif qu’Apple impose à ses projets – même parmi ses propres employés. Ce classement met néanmoins en évidence que les employés sont satisfaits de la relation entre collègues, de leur salaire ainsi que du cadre où ils travaillent.