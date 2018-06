Les protagonistes de Westworld dans le prochain épisode de Carpool Karaoke

Apple a annoncé que le prochain épisode de Carpool Karaoke sera disponible à partir de vendredi sur Apple Music, avec James Marsden (Teddy) et Evan Rachel Wood (Dolores), les protagonistes de la série Westworld.

Apple a publié la bande-annonce de cet épisode, dans laquelle vous pouvez voir les deux acteurs en train de chanter des chansons d’Alanis Morissette et de Salt-N-Pepa.

 

Le nouvel épisode de Carpool Karaoke: The Series sera diffusé le vendredi 22 juin et sera disponible gratuitement dans l’application Apple TV et sur Apple Music.