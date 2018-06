macOS Mojave est disponible en bêta publique

Au lendemain de la seconde bêta d’iOS 12, watchOS 5, tvOS 12 et macOS 10.14 disponible pour les développeurs, Apple propose maintenant aux testeurs de télécharger la bêta publique de macOS 10.14.

Si vous voulez tester cette bêta, il suffit de vous inscrire sur le site beta.apple.com. Nous vous conseillons fortement de faire cette installation depuis une machine de test, c’est plus prudent en cas de bugs. Même si elle est assez stable, certains bugs sont présents et peuvent entrer en conflits avec vos applications et fichiers.

Notez que la version finale de Mojave n’arrivera pas avant cet automne. D’ici là, Apple va proposer plusieurs bêta grâce auxquelles les bugs seront corrigés au fil du temps. Pour plus d’informations sur les nouveautés, vous pouvez déjà vous rendre à cette adresse.

Voici les principales nouveautés :

Mode sombre présent partout dans macOS.

Piles sur le bureau : permet d’empiler les documents

Bureau dynamique : nouvelle fonction capable d’évoluer avec le temps

Galerie : nouvelle vue dans le Finder

Nouveaux boutons d’édition pour les photos + données EXIF

Quick Look : un outil permettant d’annoter les images

Création de PDF plus simples depuis les images

Création de macros avec Automator qu’on peut aussi placer dans la barre d’outils

Captures d’écran : elles apparaissent maintenant dans le coin de l’écran, à la manière d’iOS 11

Continuity Camera : permet de prendre une photo avec l’iPhone et de l’envoyer directement sur votre Mac

Les Apple News, Mémos, Home et Bourse disponibles sur Mac

Create ML : nouvel outil pour faire du machine learning sur Mac

Core ML 2 : accélère les traitements

Apple propose maintenant un meilleur contrôle sur la caméra, la localisation, le micro, les données Safari, les backups, les cookies, l’historique des messages, les mails… Safari pourra même vous avertir des boutons « like », « partage », des champs commentaires afin de bloquer les traqueurs. De la manière les empreintes numériques sur Mac seront plus sûres.

Enfin, le Mac App Store a droit à un nouveau design comme sur iOS 11/ 12, avec de nouvelles sections (Discover, Create, Work, Play, Develop, Categories, Updates), la gestion de commentaires pour les développeurs, présence d’une barre latérale et de vidéos de démonstration.