iOS 12 permet de changer la qualité d’enregistrement des mémos vocaux

Grâce à iOS 12, il est désormais possible changer la qualité de l’enregistrement des mémos vocaux, dans la nouvelle application repensée et améliorée.

La fonction en question peut aider les utilisateurs à choisir la qualité d’enregistrement, soit avec la plus haute qualité en cas de besoin ou réduire la taille des mémos vocaux pour les notes moins pertinentes.

Pour profiter de cette nouveauté, vous aurez besoin d’aller dans les paramètres iOS et de suivre les étapes suivantes :

Ouvrir l’app Réglages

Faites défiler jusqu’à « Mémos vocaux »

Ouvrez la « Qualité audio »

Sélectionnez la qualité souhaitée

Notez que si vous comprimez les enregistrements, vous disposerons d’un fichier AAC et si vous choisissez l’option non compressé, vous obtiendrez un fichier beaucoup plus lourd.