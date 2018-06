Apple condamnée à payer 9 millions de dollars pour l’erreur 53

Apple a été condamnée par le tribunal fédéral australien à payer 9 millions de dollars pour la fameuse « Erreur 53 », qui a frappé l’année dernière de nombreux utilisateurs d’iOS.

En 2017, plusieurs associations et commissions pour protéger les consommateurs en Australie ont intenté des poursuites contre Apple pour l’Erreur 53 maintenant connue. L’erreur 53 est apparue sur les appareils dont Touch ID a été remplacé par des composants non officiels. Les utilisateur qui avaient remplacé le Touch ID de l’iPhone en passant par des centres non autorisés étaient susceptible de se retrouver avec un appareil bloqué suite à une mise à jour iOS. L’erreur 53 a rendu l’iPhone pratiquement inutilisable, bien que maintenant avec les dernières mises à jour iOS cette erreur n’est plus présente.

Aujourd’hui, le tribunal fédéral australien a condamné Apple à une amende de 9 millions de dollars. Le commissaire de l’ACCC a expliqué qu’Apple a refusé aux clients australiens la possibilité de faire réparer leurs appareils par des centres de service tiers, ce qui n’est pas autorisé par les lois du pays. En outre, Apple a refusé de fournir une assistance sur les terminaux qui avaient déjà été réparés par des centres non autorisés. En plus de l’amende de 9 millions de dollars, les juges ont ordonné à Apple de ne pas répéter un comportement similaire à l’avenir.

Selon les juges australiens, « les clients sont libres de faire réparer leurs appareils auprès d’un centre tiers, et le fabricant doit toujours garantir une assistance ultérieure à condition que la réparation n’ait pas endommagé l’appareil ».

Dans un communiqué, Apple a promis son engagement à se conformer à cette directive australienne et a déclaré qu’elle continuera à faire de son mieux pour offrir un excellent service à ses clients : « Nous cherchons constamment des moyens d’améliorer le service que nous fournissons et nous avons des conversations très productives avec l’ACCC sur ce point. Nous continuerons à faire tout notre possible pour fournir un excellent service à tous nos clients en Australie. »