SALTO : la nouvelle plateforme TV & Replay par TF1, M6 et France Télévisions

TF1, M6 et France Télévisions ont officialisé aujourd’hui leur partenariat pour lancer une toute nouvelle plateforme de télévision baptisée « SALTO ».

SALTO a pour but de regrouper l’ensemble des chaînes des trois groupes. Le live sera à l’ordre du jour ainsi que tous les replays de chacune des chaînes. La plateforme devrait offrir « un service de qualité, innovant et simple d’accès » pour un prix de base à moins de 5€/mois selon Challenges.

Ce tarif sera bien entendu évolutif en fonction des options choisies par l’utilisateur, à la manière des autres plateformes du genre. À ce propos, SALTO entrera en concurrence directe avec Netflix, Amazon Prime Video, Molotov ainsi que CanalPlay. SALTO disposera comme les autres plateformes de plusieurs abonnements sans engagement.

À cette occasion, les PDG des trois protagonistes se sont exprimés sur le lancement prochain de SALTO :

Pour Delphine Ernotte Cunci, Présidente Directrice Générale de France Télévisions, « Je me réjouis du lancement de cette plateforme commune, qui constitue une évolution majeure pour le futur du secteur audiovisuel français. Face aux plateformes globales, SALTO permettra d’offrir une grande qualité de service à tous nos publics et d’exposer le meilleur de la création française et européenne. »

Pour Gilles Pélisson, Président Directeur Général du Groupe TF1, « Ce projet s’inscrit pour le Groupe TF1 dans une volonté affirmée d’ouverture et de coopération stratégique, tant avec les acteurs majeurs français qu’européens. Cela nous donnera dans les années à venir toutes les armes pour faire face à nos défis et nous permettra de répondre toujours plus efficacement aux attentes de nos publics. »

Pour Nicolas de Tavernost, Président du Directoire du Groupe M6, « Profondément engagé depuis de nombreuses années dans l’adaptation aux mutations numériques et aux usages digitaux, le Groupe M6 se réjouit que les 3 principaux groupes français de télévision conjuguent leurs efforts pour accélérer et accompagner les évolutions de la télévision, et satisfaire ainsi les demandes de leurs publics. »

› Accéder au site de SALTO