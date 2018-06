Skylanders™ Ring of Heroes bientôt disponible sur iOS

L’heure de la beta ouverte mondiale a sonné pour Skylanders™ Ring of Heroes, le nouveau jeu de rôle mobile basé sur la célèbre franchise d’Activision, au confluent du jeu vidéo et du jouet.

Disponible depuis hier pour tous les joueurs sur Android, Skylanders™ Ring of Heroes est sur le point d’arriver sur l’App Store. Skylanders™ Ring of Heroes est un jeu de rôle en tour par tour au bon goût d’aventure épique. Chaque joueur incarne un Portal Master qui doit s’aventurer au cœur de dix environnements hostiles pour déjouer les pièges et vaincre les ennemis et boss qui s’y terrent.

Voici une nouvelle vidéo présentant le concept du jeu et ses personnages :

 

« Tous les personnages emblématiques de la franchise sont de retour sur mobile, où ils bénéficient d’un système de combat et de progression extrêmement complet. Les Skylanders doivent être récupérés et améliorés à l’aide des nombreuses possibilités d’évolution, des différentes compétences et des pouvoirs élémentaux qui leurs octroient des attaques puissantes à même de terrasser leurs adversaires. Un mode PvP (Championship Arena) est également de la partie pour des affrontements épiques entre joueurs ! »

Plus d’informations sur le jeu et la beta sont disponibles sur la page Facebook officielle.