Apple met à jour son application Assistance avec plusieurs nouveautés

Apple a publié la version 2.3 de Assistance Apple, l’application officielle pour les utilisateurs qui souhaitent recevoir un support logiciel ou matériel sur leurs appareils.

Elle fournit une liste de tous les produits enregistrés, avec la possibilité de demander de l’aide et de réserver une réparation à l’Apple Store le plus proche. L’application de support Apple est également un guide personnalisé pour trouver les meilleures options d’Apple, trouver des réponses avec les articles qui conviennent à vos produits et questions, et de parler immédiatement à un expert par téléphone, chat ou e-mail, ou programmer un rappel, avec une section pour les demandes de réparation déjà faites et d’autres informations sur la maintenance de divers produits Apple.

Avec cette mise à jour vient le soutien de plus de 20 nouveaux pays et zones géographiques, avec des solutions qui sont maintenant disponibles dans la langue souhaitée, indépendamment de l’emplacement. Le support est désormais disponible en tchèque, danois, finnois, hongrois, indonésien, norvégien, polonais, portugais et russe. Apple a également amélioré les performances et corrigé quelques bugs.

Voici toutes les nouveautés de cette version 2.3 :

Assistance ajoutée pour plus de 20 nouveaux pays et nouvelles régions

Trouvez des solutions dans votre langue préférée, quel que soit le lieu

Assistance maintenant disponible en tchèque, danois, finnois, hongrois, indonésien, norvégien, polonais, portugais et russe

Améliorations des performances et correctifs

› Télécharger Assistance Apple gratuitement sur l’App Store