Apple interdit aux applications de partager les contacts des utilisateurs

Dans le but de renforcer et de protéger la vie privée des utilisateurs autant que possible, Apple a modifié ses règles d’approbation dans l’App Store concernant les applications qui accèdent aux contacts.

Les directives d’examen de l’App Store interdisent désormais le partage et la vente à des tiers des contacts de l’utilisateur. En outre, une application ne peut pas accéder à la liste de contacts de l’utilisateur à des fins bien mises en évidence et approuvées par l’utilisateur, puis utiliser cette base de données à d’autres fins, sauf si le développeur obtient un consentement explicite. Dans tous les cas, il ne sera plus possible de vendre et de partager ces dits contacts à des tiers. Toute personne qui enfreint ces règles peut être suspendue en tant que développeur.

Jusqu’à présent, une application pouvait partager les contacts à des fins de marketing et de ciblage des publicités. Désormais, les développeurs auront accès à la base de données des contacts (par exemple, comme le fait WhatsApp pour trouver des amis qui ont installé l’application), mais ne pourront pas la partager avec des tiers.

De plus, Apple interdit également tous les VPN intégrés dans les applications qui exploitent les données de l’utilisateur à des fins de marketing et de ciblage. Facebook est clairement ciblé et la fonctionnalité « Protect » intégrée à l’application iOS via Onava VPN, qui permet théoriquement un haut degré de protection, mais qui a permis en pratique à l’entreprise de collecter des données via Onavo et de l’utiliser pour améliorer les produits et services liés à Facebook.

En effet, pour offrir un niveau de protection plus élevé, Onavo utilise un VPN pour établir une connexion sécurisée et diriger toutes les communications sur ce réseau, à travers ses propres serveurs. De toute évidence, Onavo est donc en mesure de recueillir tout le trafic de données mobiles et différentes informations sur les utilisateurs. Cette information a ensuite été renvoyée à Facebook « pour améliorer les services et les produits ».