Instagram lance une nouvelle expérience d’achat pour les stories

Instagram a annoncé sur son blog l’arrivée de la fonctionnalité d’achat dans les stories. Auparavant, seuls les vendeurs pourraient vendre leurs produits via ce flux. Instagram a déclaré : « Les marques ont toujours été les premières à adopter des histoires, elles créent certains des contenus les plus regardés et les plus attrayants sur la plateforme. »

A propos du changement, Instagram a cité un récent sondage qui a montré que les utilisateurs d’Instagram regardaient les stories pour se tenir au courant de leurs marques préférées et des nouvelles tendances. L’extension permettra aux utilisateurs de taper sur un autocollant de sac à provisions pour voir plus d’informations sur le produit. Cette nouvelle fonctionnalité augmentera probablement l’exposition au contenu de la marque et devrait permettre aux utilisateurs d’interagir plus directement avec les entreprises.

Êtes-vous intéressé par plus d’interaction avec les marques ? Ou vous irrite-t-il de voir plus de marketing dans les stories ?