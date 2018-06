App Store : Apple va bientôt étendre les recherches sponsorisées en France

Jusqu’ici, les recherches sponsorisées sur l’App Store étaient réservées à une poignée de pays, mais Apple a fait savoir lors d’une session à la WWDC qu’elles verront prochainement le jour en France et dans d’autres pays.

L’objectif d’Apple est de permettre aux développeurs de faire connaître leurs applications par le biais des recherches sponsorisées, telles que représentées dans les images ci-dessous. Les applications sponsorisées sont facilement identifiables grâce au « AD » bleu précédent les étoiles des notes. Apple explique que les petits développeurs ne seront pas laissés pour compte, quand bien même les studios aux gros moyens auront plus d’argent à dépenser pour faire la publicité de leurs apps.

Actuellement en vigueur aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Mexique, en Suisse, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, la géant californien prévoit de lancer les recherches sponsorisées en France, mais aussi en Espagne, en Allemagne, au Japon, en Corée du Sud et en Italie.

Grâce à ce système, il sera plus simple pour certains développeurs de se faire connaitre auprès du grand public, ce qui est une bonne chose en soi dans la mesure où l’App Store compte plus de 2 millions d’applications. Et il n’est donc pas toujours évident de se faire une place.

Pour l’heure, Apple n’a pas précisé de date de lancement mais l’on se doute que les recherches sponsorisées arriveront d’ici la fin de l’année.