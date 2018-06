iOS 12, voici comment sera la nouvelle application Books

Apple a partagé de nouveaux détails sur la façon dont la nouvelle application Books sera sur iOS 12. Apple Books remplace l’actuel iBooks et sera disponible pour tout le monde à l’automne, lorsque iOS 12 sera publié. L’application a été entièrement repensée, dans le but de permettre aux utilisateurs de découvrir et de lire des livres et des livres audio de manière plus simple et rapide.

Pendant la WWDC, Eddy Cue a présenté cette application Books de cette manière :

« Apple Books ravivera la passion pour la lecture, avec un monde de livres et de livres audio à portée de la main ; les utilisateurs peuvent s’immerger dans leurs histoires préférées aussi longtemps qu’ils le souhaitent. C’est notre plus grande opération de reconception pour les livres et nous espérons que cette application est inspirante pour les clients et les auteurs. »

Le nouvel onglet « Reading Now » contient les livres que l’utilisateur est en train de lire ou d’écouter en ce moment, et c’est aussi l’onglet pour trouver de nouvelles lectures. Avec « Voulez-vous lire », vous pouvez créer une liste de souhaits de tous les livres que vous aimeriez lire. « Complete the Series » ou « You Might Like » montre les livres qui pourraient vous intéresser en fonction de ce que vous avez lu récemment. Toutes ces fonctions font de « Reading Now » une sorte de table de chevet virtuelle.

Apple Books propose pour la première fois un onglet dédié aux livres audio, grâce auquel les utilisateurs peuvent écouter leurs livres préférés n’importe où sur iPhone et iPad, également via CarPlay.

L’onglet Book Store vous permet de découvrir tout ce qui est disponible sur Apple Books, y compris les « Top Charts », les « Staff Picks », les « Editorial Collections » et les « Special Offers & Free ». Lorsque l’utilisateur lit de nouveaux livres dans le magasin, il recevra des recommandations personnalisées basées sur ses achats dans la section «Pour vous».

Enfin, dans l’onglet Bibliothèque, les utilisateurs peuvent parcourir toute la collection de livres avec une couverture large et visible, y compris les livres téléchargés sur l’appareil et une section « Finished » qui montre les livres déjà lus et la date à laquelle vous avez terminé leur lecteur, tous divisés en un calendrier.