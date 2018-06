Carpool Karaoke, Apple publie la bande-annonce de la deuxième saison

Apple a sorti le premier trailer de la nouvelle saison de « Carpool Karaoke: The Series » laquelle sera de retour sur Apple Music à compter du 15 juin prochain.

Le premier épisode mettra en vedette Jeremy Renner, Ed Helms et Jon Hamm lesquels chanteront plusieurs chansons, dont Bohemian Rhapsody. Renner, Helms et Hamm sont les trois protagonistes du film « TAG », qui sortira le même jour aux États-Unis.

« Carpool Karaoke: The Series » a été renouvelé pour une deuxième saison en février, après le succès des premiers épisodes diffusés sur Apple Music en 2017.

 

Le format est simple : dans chaque épisode, deux ou plusieurs artistes sont en voiture pour chanter leurs propres chansons ou leurs chansons préférées, et parler de leur vie sur un ton très léger. En ce qui concerne la transmission originale, il n’y a pas qu’un seul présentateur, puisque dans chaque épisode deux artistes alterneront.

Parmi les couples qui ont participé à la première saison d’Apple, il y a eu Will Smith et James Corden; Miley, Noah, Billy Ray et toute la famille Cyrus; Shakira et Trevor Noah; les actrices de Game of Thrones Sophie Turner et Maisie Williams; Reine Latifah et Jada Pinkett Smith; John Legend, Alicia Keys et Taraji P. Henson; LeBron James et James Corden.

Pour rappel, Carpool Karaoke est disponible sur Apple Music pour les abonnés seulement.