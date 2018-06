iOS 12, l’utilisateur peut interagir même pendant les animations

En plus des fonctionnalités cachées qui permettent à iOS 12 d’être rapide et fluide, il y a également des fonctions exploitables pour aider l’utilisateur à avoir la perception d’un système d’exploitation plus agile.

iOS 12 permet aux utilisateurs d’interagir avec ce qui se passe à l’écran même lorsque les animations sont en cours d’exécution. Cela signifie que si un utilisateur touche quelque chose qui ouvre un nouvel écran, certaines parties de ce nouvel écran peuvent être facilement exploitables pendant que l’animation se poursuit.

Le meilleur exemple est lorsque l’utilisateur lance une application. Avec iOS 12, si un utilisateur lance une application et décide de la fermer avant qu’elle ne soit complètement ouverte, le springboard arrêtera l’animation d’ouverture et fermera l’application. De même, en fonction de l’application en question, certaines parties de son interface peuvent fonctionner bien que l’application continue de “se déplacer” au cours de l’animation zoom maintenant familière. De plus, les utilisateurs qui ferment une application via le bouton Accueil ou défilent verticalement peuvent défiler sur le springboard même si l’application continue de se fermer.