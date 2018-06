L’App Store offrira une expérience plus personnalisée avec iOS 12

Un peu comme avec Apple Music, le nouvel App Store d’iOS 12 montrera des applications et des jeux qui peuvent nous intéresser selon nos goûts.

Sur l’écran « Aujourd’hui » du nouveau App Store nous en fait également montré des applications et des jeux recommandés par Apple basé sur le contenu que nous avons téléchargé dans le passé. Une grande partie du contenu affiché sur l’App Store restera le même, avec les applications classiques et les jeux du jour ou les différents éditoriaux. De plus, iOS 12 apportera également ces conseils personnalisés basés sur nos goûts passés.

Par ailleurs, l’« App du jour » et le « Jeu du jour » seront répertoriés dans un ordre différent, selon que vous téléchargiez l’application ou jeu. L’écran des applications « Favorites » d’Apple va également changer, qui avec iOS 12 contiendra moins de contenu qu’aujourd’hui.

Même dans les recherches, Apple aura tendance à afficher des applications et des jeux plus proches de nos attentes, toujours personnalisés en fonction des téléchargements précédents. Toutes les informations sur nos téléchargements seront conservées uniquement localement et ne seront jamais partagées sur les serveurs Apple, pour une protection maximale de la confidentialité.

Cette nouveauté est potentiellement très intéressante et va certainement s’améliorer au fil du temps, montrant ainsi un contenu plus proche de nos goûts. Par exemple, si nous aimons les applications photo, nous aurons plus de conseils de ce genre ; vice versa, si nous détestons les jeux de puzzle, nous verrons de moins en moins au fil du temps.

D’un autre côté, le risque est que nous puissions passer à côté d’une application ou d’un jeu intéressant simplement parce que cela ne correspond pas à nos goûts passés. Cependant, puisqu’il s’agit d’une première version bêta, nous verrons comment évolue cette fonction dans quelques mois.