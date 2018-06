iOS 12 offre des graphiques détaillés sur la consommation de la batterie

Avec iOS 12, la fonction « État de la batterie » est en en version bêta, le nouveau système d’exploitation ajoute une série de graphiques plus détaillés. iOS 12 vous permet effectivement de voir à quelle vitesse le niveau de la batterie a baissé pendant la journée. Les graphiques sont interactifs et permettent d’approfondir différentes statistiques.

Les nouvelles statistiques peuvent être trouvées dans le menu habituel Réglages > Batterie. En plus de la répartition de la consommation pour chaque application, iOS 12 apportent deux nouvelles. La première s’appelle le niveau de batterie et trace le pourcentage de charge restant au fil du temps. En haut, vous pouvez passer de l’affichage des données des dernières 24 heures aux 10 derniers jours.

Pour la première fois sur iOS, ce tableau vous aide à identifier quand et pour quelles activités la batterie a baissé plus rapidement. En sélectionnant la bande horaire souhaitée, la liste des applications qui ont été utilisées uniquement pendant cette période apparaît en bas. Les statistiques montrent également les résumés de temps de l’écran actif et de l’écran éteint, ainsi que le nombre de fois où l’iPhone a été connecté et rechargé au cours de cette plage horaire.

Puis, il y a la durée d’utilisation qui une représentation visuelle de l’écran allumé et l’écran allumé divisée par tranches de temps, chaque barre de couleur en vert clair (écran actif) et turquoise (écran éteint). Comme avec le graphique de niveau de batterie, vous pouvez appuyer sur les barres pour voir les autres données liées à ces tranches horaires.

Dans les deux graphiques, si vous avez sélectionné une fenêtre temporelle, vous pouvez la toucher à nouveau pour supprimer la sélection et afficher les statistiques pour toute la période. Ces statistiques seront certainement utiles si vous commencez à remarquer que la batterie de l’iPhone diminue trop rapidement dans une période donnée, et vous découvrirez peut-être que durant cette heure, vous avez joué dans un jeu 3D, ce qui expliquera la baisse d’énergie de votre batterie.