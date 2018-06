🎮 Nouveaux jeux iOS : Gleam of Fire, Cartoon Craft, The Ancients AR et plus

En ce jeudi 7 juin, les développeurs et les studios ont encore répondu à l’appel du jeu en sortant de jolis titres pour iPhone et iPad. Parmi ces jeux, on retrouve Gleam of Fire, Cartoon Craft, The Ancients AR et plus.

Gleam of Fire

Gleam of Fire : 4,49 €

Inspiré par les jeux d’arcade d’action rétro, Gleam of Fire apporte une action console sur votre mobile. Combos de mêlée, coup de flèche chargé, et geler la magie. Esquiver ou se faufiler à travers des pièges et des ennemis mortels. Choisissez et contrôlez votre bataille.

The Ancients AR

The Ancients AR : 7,99 €

Menez la puissante alliance des Anciens – de puissantes créatures gigantesques et les gens derrière eux – à la victoire ! Lancez des batailles navales féroces, commandez une flotte de navires divers, et utilisez tactiquement les pouvoirs magiques des Anciens ! Ces géants extrêmement puissants vous aideront à vaincre les envahisseurs.

Royal Blood

Royal Blood : Gratuit

La guerre s’abat sur nous. La Légion a retrouvé son chemin vers le royaume et le destin de l’espèce humaine repose entre vos mains. Vous seul pouvez reconquérir le trône ! Un MMORPG à champ ouvert avec des graphismes à couper le souffle.

M&M: Elemental Guardians

M&M: Elemental Guardians : Gratuit

Plongez dans le monde de Might & Magic: Elemental Guardians, un RPG stratégique et ultra dynamique inspiré de l’univers médiéval fantasy de Might & Magic. Parcourez des terres enchantées, collectionnez de fantastiques créatures sauvages qui maîtrisent la magie des éléments et invoquez une équipe de puissants guerriers dont l’évolution vous mènera à la victoire.

Évolution Humaine Clicker

Évolution Humaine Clicker : Gratuit

Pour tous ceux qui aiment les jeux de mélange d’ADN, nous avons apporté une nouvelle application – Human Evolution Clicker Game: Rise of Mankind ! Bienvenue à la fête de l’évolution! Avec cette simulation d’évolution de stade, vous pouvez passer à travers toutes les créatures du virus au post-humain, regarder l’évolution du monde et amusez-vous !

Deep Space | Space-Platformer

Deep Space | Space-Platformer : 3,49 €

DEEP SPACE – un nouveau jeu de plateforme de science-fiction sans fin, qui génère des niveaux aléatoires sur le pouce ! Chaque nouveau niveau sera flambant neuf ! De quoi parle le jeu ?

Vous êtes membre de l’équipe DeTeam, qui contrôle la sécurité des stations spatiales scientifiques. S’il y a une contamination virale et que tout le monde est infecté, c’est à vous de jouer ! Soyez prudent … L’équipe DeTeam est top secret! Si tu meurs, personne ne se souviendra de toi …

Cartoon Craft

Cartoon Craft : 2,29 €

Les orcs et les humains font face à une énorme bataille. Mais attendez ! Quelqu’un d’étrange arrive. C’est alors que les orcs et humains deviennent des ZOMBIES !