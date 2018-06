WWDC : Greg Joswiak et Mark Rockwell parlent d’iOS 12

Comme d’habitude, John Gruber a interviewé des cadres d’Apple pour l’épisode spécial de The Talk Show à la WWDC. Cette année, c’est Mike Rockwell, responsable de l’AR chez Apple, et Greg Joswiak, directeur marketing de l’entreprise, qui ont pris la relève.

La conférence de Mike Rockwell s’est concentrée entièrement sur les nouvelles AR présentées par Apple à la WWDC. En particulier, le dirigeant d’Apple a expliqué que l’objectif de l’entreprise est de créer un format universel pour la réalité augmentée, une sorte de PDF pour la technologie AR. Apple a alors travaillé en étroite collaboration avec des sociétés telles qu’Adobe et Lego, afin de comprendre ensemble la route à suivre pour accéder à un fichier AR standard. Certes, Apple vise beaucoup cette technologie et il y aura de nombreuses nouvelles fonctionnalités à l’avenir, avec Rockwell confirmant le partenariat avec certains fabricants de casques AR et VR pour améliorer de plus en plus l’expérience utilisateur.

Il n’y avait pas de conversation directe au sujet d’un casque AR conçu par Apple, mais la route prise semble aller précisément dans cette direction. Bien sûr, nous en sommes encore à leurs balbutiements et les deux dirigeants ont comparé cette phase aux premiers mois de disponibilité de l’App Store en 2008, alors que les développeurs n’avaient pas encore compris le potentiel de cette nouveauté. En bref, l’avenir pourrait nous réserver de nombreuses surprises quant au potentiel de cette technologie.

La conversation a ensuite évolué vers la performance d’iOS 12, qui devrait au moins sur le papier être sensiblement meilleure, même sur les appareils plus anciens. Joswiak a nié toutes les allégations liées aux mises à jour publiées par Apple avec l’intention de ralentir les anciens appareils pour encourager l’achat de nouveaux modèles :

« C’est la pensée la plus folle du monde. Nous allons vous donner une mauvaise expérience pour vous pousser à acheter notre nouveau produit ? Nous avons publié tellement de nouveautés au cours des années que certains ont oublié à quel point nos mises à jour ont été importantes. »

Ce que nous voulions avec iOS 12 était de faire très attention aux anciens appareils pris en charge. Les essais en dehors des laboratoires, dans les utilisations massives, nous avons remarqué quelques ralentissements sur les anciens appareils et nous avons travaillé pour résoudre ce problème.

Au sujet de la vie privée, Joswiak a réitéré qu’iOS 12 protège davantage les données des utilisateurs, notamment en ce qui concerne les données partagées : « Nous ne sommes pas contre la publicité ciblée et nous savons quand le modèle d’ADS est crucial pour les développeurs et les sites, mais nous voulons que l’utilisateur soit conscient des données qu’il partage. »

Le directeur marketing d’Apple a également déclaré que la société travaille sur ces fonctions depuis plus d’un an et qu’elles ne sont pas le résultat des derniers événements qui ont frappé Facebook. Il en va de même pour les fonctions de surveillance de l’usage excessif de l’appareil et des applications individuelles : la société travaille depuis plus d’un an sur cette fonction, bien avant les demandes émanant des associations et des actionnaires.