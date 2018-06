Qu’est-il arrivé au chargeur AirPower ?

Une des certitudes de la WWDC est que … nous n’avons pas encore de date précise pour le lancement du chargeur sans fil AirPower d’Apple neuf mois après sa présentation. L’AirPower n’a pas encore de date de lancement ni de prix officiel, et il n’a même pas été mentionné lors du keynote du 4 juin.

Comme beaucoup le soulignent, le premier appareil de recharge sans fil fabriqué par Apple a été présenté en septembre aux côtés des iPhone 8, 8 Plus et iPhone X avec la promesse qu’il serait lancé en 2018. Depuis lors, nous n’avons rien vu.

Même sur le site d’Apple, on lit encore “Disponible en 2018”, mais ni Tim Cook ni les autres dirigeants d’Apple qui ont participé à la dernière keynote du 4 juin n’ont consacré un seul mot à cet AirPower.

Mashable a contacté Apple pour obtenir des éclaircissements à ce sujet, mais la société n’a pas encore fourni de réponse. L’impression est que le produit a encore quelques problèmes et qu’Apple préfère tous les résoudre avant de procéder à un lancement précipité, comme cela s’est produit récemment avec les AirPods et le HomePod.

Entre autres choses, il est vrai que ce produit offre certaines fonctionnalités avancées telles que la recharge multiple sans fil, mais ce n’est pas particulièrement les nouvelles technologies, car il existe déjà des produits de ce type sur le marché. Et il est difficile d’imaginer qu’Apple, l’une des sociétés les plus riches et les plus avancées sur le plan technologique, ne puisse pas résoudre les problèmes liés à la recharge sans fil jugées « simple ». La raison de ce retard reste donc un mystère.

À ce stade, il est très probable que l’AirPower sera lancé à l’automne, peut-être avec le nouveau boîtier des AirPods compatible avec la recharge sans fil (cette nouvelle fonctionnalité a été annoncée depuis plusieurs mois, sans autres mises à jour).

Sur Amazon, il existe déjà de bonnes alternatives, comme les doubles tapis sans fil CHOETECH à 21,99 € actuellement proposés) et ICONFLAG à 26,99 €.

Et vous, achèterez-vous ce chargeur même un an après sa présentation ?