Apple Podcast : une croissance record avec plus de 50 milliards de téléchargements

Apple a analysé les chiffres liés à ses services avec une attention particulière à la croissance du service de podcast qui atteint un grand nombre ! Tout d’abord, il est bon de se rappeler que l’application officielle Podcast arrive sur l’Apple Watch, mais le facteur principal est que la plate-forme continue d’enregistrer de nouvelles ambitions avec un catalogue qui s’agrandit de plus en plus.

Les chiffres divulgués à la fin du mois d’avril parlent de plus de 50 milliards de téléchargements individuels, pour 525 000 contenus différents dans le catalogue. De fin avril à la fin mai, les chiffres ont de nouveau atteint un record avec l’ajout de plus de 30 000 nouveaux contenus au catalogue existant, atteignant un total de 555 000 podcasts.

Cela concerne les spectacles, séries télévisées, contenus originaux traduites dans plus de 100 langues différentes (parlées et textuelles) et provenant de plus de 155 pays à travers le monde.

Apple a aussi voulu récompenser un titre en particulier : Stuff You Should Know qui est aujourd’hui le premier titre à avoir passé le cap des 500 millions de streaming et de téléchargements !

Enfin, Apple a publié un communiqué avec lequel sera prochainement révisé le règlement sur les podcasts afin d’améliorer la présentation et l’indexation des contenus dans le catalogue :

« La société n’a pas encore proposé une chronologie selon laquelle les fournisseurs de podcast seront tenus de se conformer à ces règles plus strictes, en plus du fait que les modifications seront bientôt jointes aux nouvelles règles. Parmi les exigences obligatoires, il y aura la couverture et l’inclusion de certaines métadonnées comme le pubdate. »

Les énormes objectifs atteints incite Apple à faire encore mieux et va commencer par une meilleure gestion du contenu et aussi plus simple !