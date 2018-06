iOS 12 empêche les captures d’écran accidentelles sur iPhone X

Après la présentation d’iOS 12 et la sortie de la première version bêta pour les développeurs, ils n’ont évidemment pas attendu de mettre en évidence plusieurs aspects cachés et petites subtilités du nouveau système d’exploitation Apple.

L’un des problèmes les plus ennuyeux de l’iPhone X est la facilité avec laquelle vous pouvez faire une capture d’écran par erreur, même en tirant simplement le smartphone de la poche. Avec iOS 12, nous ne devrions plus rencontrer ce problème puisque la capture d’écran est désormais désactivée lorsque l’affichage n’est pas actif. À bien des égards, cela peut sembler une nouveauté marginale, et pourtant nombreux sont les utilisateurs à s’être exprimés sur ce sujet sur les réseaux sociaux.

Apple n’a évidemment apporté aucune modification à la procédure de capture qui restera la même sur iOS 12, avec la nécessité d’appuyer simultanément sur le bouton de volume “+” et le bouton latéral.

Si cette nouveauté n’est pas l’une des plus importantes d’iOS 12, elle n’en reste pas moins utile. Quasiment tous les propriétaires d’iPhone X seront véritablement heureux de savoir que les captures d’écran accidentelles ne feront bientôt plus partie de leur quotidien.